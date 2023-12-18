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Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Son Buldu

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Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri sona erdi. Festivalde birçok ülkeden gelen genç aşçılar uluslararası düzeyde çıkardıkları tabaklarla yarıştı. Türkiye'den de genç aşçılar ödüller kazandı.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri son buldu. Birçok ülkeden gelen genç aşçılar festival kapsamında uluslararası düzeyde çıkardıkları tabaklarla yarıştı.

'Dünyanın Lezzeti Burada' sloganı ile Dünya Aşçılar Birliği (WACS) tarafından 'kıtalararası' unvanı alan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından Dünya Aşçılar Birliği (WACS) iş birliği ile Tuzla Marina'da düzenlendi.

30 farklı ülkeden bin 500 yarışmacı

İsveç, Almanya, İspanya, Fas, Cezayir, Makedonya gibi 30 farklı ülkeden bin 500 yarışmacının ve 78 farklı kategoride 70 özel jürinin katıldığı festivalde, Türkiye'den genç aşçılar da birbirinden farklı yemeklerle festival kapsamında düzenlenen yarışmalara katıldı.

3 altın 1 bronz madalya kazandılar

Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda Doğuş Üniversitesi Aşçılık Programı Öğr. Gör. Ayten Özçelik ve Öğr. Gör Birsel Erbaş, öğrencilerinin çalışmalarına katkılarıyla kendi kategorilerinde üç altın ve bir bronz madalya almaya hak kazandı.

Kazanılan ödüller ve kategorileri ise şu şekilde:

Üniversite Düzeyi Okullar için Öğrenci Aşçı Ana Yemek Yarışması Kategorisinde; 1'inci sınıf öğrencileri Tarık Gül ve Yüksel Akdere altın madalya almaya hak kazandı.

Üniversite Düzeyi Okullar için Öğrenci Aşçı Balık Yarışması Kategorisinde; 2'inci sınıf öğrencisi Kevser Yıldırım altın madalya almaya hak kazandı.

Üniversite Düzeyi Okullar için Öğrenci Aşçı Tatlı Yarışması Kategorisinde ise; 1'inci sınıf öğrencisi Aysima Önder bronz madalya almaya hak kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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