Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Antalya'da Başlıyor

(ANTALYA) -Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF), 27 Eylül Cumartesi Antalya Konyaaltı'nda bulunan Nazım Hikmet Kongre Merkezi Tarık Akan Salonu'nda düzenlenecek galayla başlayacak. 59 yerli ve 22 yabancı kurmaca film ve belgeselin programa alındığı festivalin Antalya seçkisinde kısa, uzun kurmaca, belgesel dahil toplam 42 yapım ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak. Festival, 5 Ekim'de sona erecek.

İşçi Filmleri Festivali Antalya Düzenleme Kurulu, 27 Eylül-5 Ekim günleri arasındadüzenlenecek Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, şu açıklama yapıldı:

"Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF), 2006 yılından beri dayanışmayla büyüyen bir festival. Dünyada İşçi Filmleri Festivalleriyle birlikte hareket eden festivalimizin simgesi de uluslararası dayanışmaya atfen Şarlo ile Karagöz'ün el sıkışması oldu yıllardır. Her yıl festivalimiz 1 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı olarak başlıyor ve ardından çeşitli şehirleri dolaşıyor.

Bugün İFF 20 yaşında. Bu 20 yılda sponsorsuz, gösterimleri ücretsiz bir festival olmaya devam ettik. Ele ele verdik ve dayanışmayla, gönüllü ağıyla birbirimize elimizi uzattığımızda her şeyin mümkün olduğunu gördük. İFF Antalya Düzenleme Kurulu olarak da yanımızda onlarca, yüzlerce kişinin emeği var.

Gala gecesi ve dayanışma plaketleri

İFF Antalya gösterimleri, 27 Eylül 2025 cumartesi akşamı saat 20: 00'de Konyaaltı'nda bulunan Nazım Hikmet Kongre Merkezi Tarık Akan Salonu'nda düzenlenecek olan açılış gecesiyle başlayacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da gala gecemizde, kentimizde gerçekleşen hak mücadelesi ve direnişlere, temsilcilerine dayanışma plaketleri vereceğiz. Plaketlerin ardından 2 kısa film ve Filistin'de yaşananları anlatan bir kısa belgesel gösterilecek. Bu kısa filmlerden "Eksi Bir" filminin başrol oyuncusu Antalyalı Müfit Kayacan da gala gecemizde yanımızda olacak. Ayrıca Duygu Başbağ ve Ferhat Başbağ film müzikleriyle gecemizde yer alacak.

Bütün Antalyalıları, 27 Eylül akşamı yapılacak olan bu açılış gecemize ve ardından filmlerimizi izlemeye davet ediyoruz. 28 Eylül'de başlayacak olan film gösterimlerimiz 5 Ekim'e kadar sürecek.

Gösterim yerleri

Bu yıl İFF seçkisi için 394 başvuru arasından 59 yerli ve 22 yabancı kurmaca film ve belgesel festival programına alındı. Antalya seçkisinde kısa, uzun kurmaca, belgesel dahil toplam 42 yapım ücretsiz olarak seyirciye ulaşacak. Ana akım salonlarda yer bulamayan alternatif filmler gösterim şansına kavuşacak.

Filmlerimiz Baküs Sahne, Bilgece Kültürevi, İpekten Sahne ile Büro Emekçileri Sendikası (BES) Antalya Şubesi, Antalya Halkevi, Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı salonlarında gösterilecek.

"Filistin halkının yanındayız"

Bu yıl ilk kez gösterimlerimiz açık havaya da çıkacak ve Dokuma Park'ta 3 akşam gösterimlerimiz olacak. Bir gün kısa film maratonu olacak, bir başka gün Özcan Alper'in İbradı'da geçen ödüllü 'Karanlık Gece' filmini yeniden halkla buluşturacağız. Dokuma Park'taki üçüncü gösterim gecemizi ise Filistin'e ayırıyoruz. Filistin halkının yaşadığı dramı ve İsrail tarafındaki barış yanlılarının çığlığını 3 kısa belgeselle beyaz perdeden bir daha aktaracağız.

Bu yılın programında, Bilgece'deki bir akşamı da 6 Şubat depreminden sonra hala dinmeyen acılarımızı ve dayanışmayı anlatan belgesellere ayırdık.

Sinema söyleşileri

Bu yılki festival kapsamında 3 söyleşi de yer alacak. Baküs Sahne'de yapılacak söyleşilerin ilkinde, 1 Ekim'de Antalya Ekoloji Ağı'ndan Erol Malçok çevre ve doğa mücadelesini anlatacak. İFF'nin kurucularından Önder Özdemir ile Prof. Dr. Emine Bilboğa Uçar, 4 Ekim'de 'Değişen sinema seyircisi ve film festivalleri' üzerine konuşacak. 4 Ekim'de, ayrıca 6 Şubat depreminin ardından Hatay'da yardım çalışmalarına ilişkin 'Antioch Milad' filminin gösterimi sonrasında yönetmen ve film ekibi ile söyleşi olacak.

20'nci yılımızda da sizleri, yine birlikte film izlemeye, birlikte konuşup tartışmaya ve her alanda dayanışmayı büyütmeye davet ediyoruz."