Uluslararası Göç Örgütü: 'Sudan'dan 200 kişi Çad'a tahliye edildi'

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, Sudan'da bulunan farklı milliyetlerdeki 200 kişinin Çad'a tahliye edildiği kaydedildi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar devam ederken, ülkedeki sivillerin tahliyesi de sürüyor. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, Çad'a ait 2 uçağın Sudan'da bulunan farklı milliyetlerdeki 39'u çocuk toplam 200 kişiyi Çad'a tahliye ettiği kaydedildi. IOM Çad Misyon Şefi Anne Kathrin Schaefer, tahliye çalışmalarına aralıksız devam edildiğini belirterek, "İhtiyaç duyulan maddi destek yetersizliğine rağmen bu hassas ve karmaşık durumda Çad hükümetini desteklemeye gece gündüz devam edeceğiz. İlk önceliğimiz gelen herkesi aileleri ile yeniden bir araya getirmek. Bu kişilere gerekli psikolojik desteğin yanı sıra tıbbi yardım da sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Askeri yönetim RSF'nin orduya katılmasını istiyor

Sudan'da 15 Nisan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF'nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF'nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor. - HARTUM