Ataşehir Belediyesi'nin Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Uluslararası Ataşehir Belediye Başkanlığı Tenis Turnuvası" başladı.

Ataşehir Belediyesi'nin Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Uluslararası Ataşehir Belediye Başkanlığı Tenis Turnuvası" başladı. Taç Spor Tesisleri'nde düzenlenen turnuvanın ilk karşılaşması 23 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da erkek – kadın yeni başlayanlar kategorisinde yapıldı. Turnuvaya 18 yaş ve üstü kadın, erkek ve çift TTF kategorilerinde 219 kişi katılıyor. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) kategorilerinde maçlar ise 25 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Türkiye'nin birçok farklı kentinden ve yurt dışından çok sayıda lisanslı tenisçinin mücadele ettiği turnuvada kupalar sahiplerini 31 Temmuz Pazar günü bulacak. Günlük turnuva sonuçlarına ve turnuvanın günlük takvimine https://i-kort.ttf.org.tr/home adresinden ulaşılabilir.

ANKA / Yerel