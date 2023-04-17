Uluslararası Araştırmacılar, Kültürel Mirası Aslına Uygun Ayağa Kaldırmak İçin Hatay'da

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen 70 günlük sürede Hatay'da öncelik, afet sonrası insani yardımlar olmaya devam ederken; Hatay Büyükşehir Belediyesi de TÜBİTAK 2221 Programı çerçevesinde deprem araştırmalarını Türkiye'de sürdürmek isteyen uluslararası araştırmacılarla bir araya geliyor.

Hatay'da depremin yaralarını sarmak, bilim temelli çözümler üretmek ve geleceğe yönelik önlemlerin alınmasına katkı sağlayıcı bilimsel çalışmalara ağırlık vereceklerini dile getiren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, proje kapsamında Hatay'a gelen araştırmacılar ile bir araya geldi.

Yurtdışından Hatay'a gelen Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Açıkgöz ile Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. İdris Bedirhanoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Doç. Dr. Deniz Dalgıç, İstanbul teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Medine İspir, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Doç. Dr. Baran Bozyiğit, Gazi Üniversitesi'nden Dr. Anıl Özdemir, Boğaziçi Üniv. Kandilli Rasathanesi'nden Doktora Öğrencisi Kokcan Dönmez, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doktora Öğrencisi Elif Durgut, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden doktora öğrencisi Cennet Yeşilyurt, Diyarbakır Mimarlar Odası'ndan Mimar Canan Yıldeniz, Dicle Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisliği öğrencisi Yavuz Dizgin ile bir görüşen Savaş, süreç hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Hatay'da yıkılan ya da hasarlı olmasına rağmen ayakta kalmış binalarda Hatay Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü KUDEB yetkilileriyle incelemelerde bulunduklarını belirten Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Açıkgöz, örnek binalardan hem laboratuvar hem de gözlem olarak detaylı analiz yapıldığında, bu binalar daha kuvvetli nasıl yapılabilir, geleceğe nasıl saklanabilir onu desteklemek için burada olduklarını söyledi.

SAVAŞ: "BİNALARIN ASLINA UYGUN DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKİYOR"

Görüşmede düşüncelerini paylaşan Başkan Savaş, "Hatay Türk yurdu ama dünya mirası bir şehir. Bu mirasın da konumlandığı yer doğu Antakya. Sadece belediyenin üstlendiği yapılar değil tüm Hatay'da bu yenileme çalışmaların yapılması ve eskisinden daha iyi bir albenisi olması lazım. Ayağa kalkan binaların imitasyon gibi değil de aslına uygun daha güçlü bir şekilde yapılması gerekiyor" dedi.