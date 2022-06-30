Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenli olarak icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nin seçkin gözlemci ve basın günü ayağı tamamlandı. Eğitime çok sayıda ülke katıldı.

Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi, Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında, Azerbaycan, İngiltere,, NATO DARS, NATO AWACS, Pakistan, Ürdün'ün yanı sıra, Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımı ile 20 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında icra ediliyor. Bu çerçevede eğitime Azerbaycan'dan 2 adet SU-25, İngiltere'den 4 adet Eurofighter Typhoon, NATO'dan 1 adet E-3A, Pakistan'dan 6 adet F-16, Türkiye ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2 adet fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından da 28 adet F-16, 1 adet E-7T, 1 adet KC-135R ve 1 adet ANKA-S ve 1 adet Akıncı TİHA ile katılım sağlıyor.

Eğitime Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının yanı sıra Azerbaycan, İngiltere, Pakistan, Ürdün ve NATO'dan askeri birimler katıldı. Eğitimle birlikte, müşterek çalışma kabiliyetinin artırılarak göreve hazırlık seviyesinin yükseltilmesi planlanıyor. Eğitim öncesinde basın mensuplarına, eğitimde yer alacak hava araçlarının tanıtımı gerçekleştirildi. Daha sonra eğitimde görev alan hava unsurlarının uçuşları gerçekleşti. Daha sonra ise Solo Türk'ün nefes kesen gösterileri başladı. Hava akrobasi ekibi, izleyenleri etkisi altında bıraktı. Türkiye, İngiltere, Azerbaycan, Pakistan, Ürdün ve NATO birliklerinin katıldığı eğitimin basın günü ayağında, ülkelerin üst düzey komuta kademe temsilcileri de yer aldı.

"NATO unsurları dahil 15 ülkenin katılımı ile toplam 46 dönem Anadolu Kartalı Eğitimi başarılı bir şekilde icra edilmiştir"

Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi'nde bir konuşma gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, "Anadolu Kartalı Eğitimi Türk Hava Kuvvetleri tarafından 2001 yılından bu yana 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Konya'da icra edilmektedir. 2001 yılından bugüne kadar 21 adeti milli, 25 adeti uluslararası olmak üzere NATO unsurları dahil 15 ülkenin katılımı ile toplam 46 dönem Anadolu Kartalı Eğitimi başarılı bir şekilde icra edilmiştir. Bu eğitimler sadece Türkiye'nin müttefiklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ile kalmayıp, aynı zamanda kendine özgü coğrafi konumunun kazandırmış olduğu kaynakları paylaşmak suretiyle de Türkiye'nin uluslararası güven ve işbirliğine katkıda bulunmak noktasında da önemli bir rol oynamaktadır. Hali hazırda 20 Haziran - 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında icra edilmekte olan eğitimler, Azerbaycan, Ürdün, Pakistan, İngiltere ve NATO unsurlarının katılımı ile devam etmektedir. Anadolu Kartalı Eğitimlerinin amacı, harekata yönelik eğitim ihtiyacını karşılamak ve personelin harbe hazırlık seviyelerini yükseltmektir" ifadelerini kullandı.

'Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'

Anadolu Kartalı Eğitimi ile gerçek harekata benzetilmiş bir ortamda pilotların, hava savunma personellerinin ve kontrollerin harekata yönelik eğitim seviyelerinin artırılması, müşterek ve birleşik harekat şartlarında kayıpların asgari seviyeye indirilmesi ve görev etkinliğinin azami seviyeye çıkarılması amacıyla, her yıl milli veya uluslararası düzeyde Konya'da icra ediliyor.

Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi dünyada benzer imkanlara sahip 3 taktik eğitim merkezinden biri, Avrupa'da ise tek taktik eğitim merkezi. Tatbikat bölgesi 300'e 400 kilometre ebadında; Tuz Gölü ve çevresini içine alan yerlerden oluşuyor. Eğitim merkezi, kuruluşundan bu yana toplamda 15 ülkenin katılımıyla, 25 dönemi uluslararası olmak üzere toplamda 46 eğitim dönemine ev sahipliği yaptı. Ayrıca toplamda 25 bin sortinin üzerinde uçuş gerçekleşti. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel