Uluslararası Afşir Sergisine Saldırı

Uluslararası Afşir Sergisine Saldırı
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34. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında açılan uluslararası afiş sergisi, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından zarar gördü. Doğa temalı eserlerin sergilendiği alanda bazı afişler tahrip edilerek sosyal mesajlar taşıyan sanat eserlerine saygısızlık yapıldı.

34. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda açılan uluslararası afiş sergisi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin müdahalesiyle zarar gördü.

Farklı ülkelerden sanatçıların doğa temalı eserlerini bir araya getiren ve sanatı kamusal alana taşıyan sergideki bazı afişlerin yırtıldığı, yerlerinden söküldüğü ve çeşitli şekillerde tahrip edildiği tespit edildi. Kamusal alanda gerçekleştirilen kültürel etkinliklerin güvenliği konusunda soru işaretleri doğuran bu durum, hem sanatçılara hem de organizasyona emek veren kurumlara yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirildi. Her yıl doğa koruma bilincini artırmak ve çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen afiş sergisi, bu tür saldırılar karşısında korunmasız kalmasıyla da eleştiri konusu oldu. Sanat yoluyla toplumsal mesajlar taşıyan eserlerin zarar görmesi, ifade özgürlüğü ve kültürel değerlerin korunması noktasında yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların alması gereken önlemleri bir kez daha gündeme getirdi.

Sergide yer alan afişlerin bir kısmının yeniden düzenlenmesi ya da sergiden kaldırılması gündemdeyken, olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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