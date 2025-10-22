Uluslararası Adalet Divanı, "İsrail'in UNRWA'nın önemli bir kısmının Hamas'ın ya da diğer terör örgütlerinin parçası olduğuna dair iddialarını...
Uluslararası Adalet Divanı, " İsrail'in UNRWA'nın önemli bir kısmının Hamas'ın ya da diğer terör örgütlerinin parçası olduğuna dair iddialarını kanıtlayamadığı sonucuna varmıştır" açıklamasını yaptı. - LAHEY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel