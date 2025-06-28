Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi için Son Tarih Yaklaşıyor

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) cihazının son montaj tarihine sayılı günler kaldı. Eskişehirli UTTS yetkilisi Alp Ege Alan, vatandaşların 2 bin lira ücreti olan cihazı taktırmadığı için daha sonrasında 20 bin lira ceza ile karşılaşabileceklerini belirtti.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi ve vergi kaybının önlenmesini amaçlayan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) son taktırılma tarihine sayılı günler kaldı. 30 Haziran 2025'e kadar UTTS cihazını taktırmayan vatandaşları 7 bin ila 28 bin Türk Lirası ceza bekliyor. Bu durumla ilgili konuşan UTTS yetkilisi Alp Ege Alan, vatandaşların 2 bin verip taktırmadığı cihaz yüzünden, 20 bin lira ceza ödeyebileceklerini belirtti. Ayrıca işlemin çok uzun sürmediğini belirten Alan, UTTS taktırılma işleminin kaydıyla beraber 15 dakika civarında olduğunu aktardı.

"Ücretsiz bir şekilde montajınızı yaptırabilirsiniz"

UTTS teknisyeni Alp Ege Alan, vatandaşların mağdur olmaması için idari para cezaları hakkında, "Son montaj günü 30 Haziran 2025'e kadar UTTS cihazını taktırmayan vatandaşlar 7 bin ila 28 bin lira arasında idari para cezasına çarptırılacaklar. UTTS montajı için teknisyene ayrı bir montaj ücreti ödemiyorsunuz. Devletin belirlediği adrese 2 bin 172 lira UTTS ücretini yatırdıktan sonra, size mesaj yoluyla gönderilen kod ile beraber gelip ücretsiz bir şekilde kaydıyla beraber 15 dakika içinde montajınızı yaptırabilirsiniz" dedi.

"Vatandaşların işlerini kolaylaştırıyor"

Bu sistemin vatandaşların vergi işlerinde kolaylık sağlaması hakkında konuşan yetkili Alan, "Bu Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi ve vergi kaybının önlenmesini amaçlıyor. Ayrıca yakıt fişlerini toplayarak muhasebecilerine götürerek yakıt ücretini gider olarak göstermek isteyen vatandaşların işlerini kolaylaştırıyor. Çünkü bu yeni sistem ile beraber siz yakıt aldıktan sonra, yakıt ücreti otomatik olarak muhasebecinizin ekranına düşüyor" ifadelerini kullandı.

"İnsanların içinde şüphesi olmasın"

Sigortasına zarar gelmesi hakkında endişelenen vatandaşların şüphe duymaması gerektiğini aktaran Alan, "Vatandaşların içinde 'aracımın orjinalliği bozulur mu' ve 'bunu taktırmak sigortayı bozar mı' gibi sorular var. Vatandaşların bu konuda içlerinde herhangi bir şüphe olmasın. UTTS cihazını taktırmak sigortayı bozmamakla beraber, yakıt deposunun içine de montajlandığı için görsel olarak da bir sorun teşkil etmez. Vatandaşlar cezalar ile karşılaşmadan gelip cihazlarını taktırsınlar" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR