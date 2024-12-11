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Ulusal Pamuk Konseyi 15. Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

Ulusal Pamuk Konseyi 15. Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti
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Ulusal Pamuk Konseyi'nin 15. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Fevzi Çondur, başkanlığa seçildi. Toplantıda pamuk sektörünün geleceği için önemli kararlar alındı ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) 15. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Pamuk sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren toplantıda, sektörün geleceğine yön verecek önemli kararlar alınırken, yeni dönem başkanlık seçimleri yapıldı.

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, tek liste ile katıldığı oylamada konsey üyelerinin oy birliğiyle Ulusal Pamuk Konseyi Başkanlığı'na seçildi. Çondur, görevi devraldığı konuşmasında, Türk pamuk sektörünün stratejik önemine dikkat çekerek, sektörün sürdürülebilirliği için özveriyle çalışacaklarının altını çizdi.

Aydın Ticaret Borası Yönetim Kurulu Başkanı Çondur konuşmasında, "Pamuk, sadece bir tarım ürünü değil, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında kritik bir role sahip stratejik bir değerdir. Bu bilinçle, sürdürülebilir üretim modellerini yaygınlaştırarak, üreticilerden sanayicilere kadar tüm sektör temsilcilerinin ortak menfaatlerini gözeten projeleri hayata geçireceğiz. Türk pamuğunu uluslararası pazarlarda hak ettiği konuma taşımak için tüm paydaşlarımızla birlikte kararlılıkla çalışacağız. Bu vesileyle, görev süresi boyunca pamuk sektörüne değerli katkılar sağlayan ve önemli çalışmalara imza atan Yönetim Kurulu Başkanımız Bertan Balçık'a ve yönetimine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda, Ulusal Pamuk Konseyi'nin geçmiş döneme ait faaliyet raporları, mali tabloları ve denetleme raporları detaylı bir şekilde değerlendirildi. Ayrıca, gelecek dönemin bütçesi ve faaliyet planları üyelerin oy birliğiyle onaylandı. Gündem maddeleri arasında yer alan yönetmelik değişiklikleri de görüşülerek karara bağlandı.

Yeni dönem çalışmaları kapsamında, pamuk sektöründe sürdürülebilirlik, üretim standartlarının artırılması, iç ve dış pazarlardaki rekabet gücünün geliştirilmesi gibi temel konuların ele alınması kararlaştırıldı. Çiftçilerin ve sektör temsilcilerinin ihtiyaçlarına yönelik inovatif projelerin geliştirilmesi için sektör paydaşlarıyla iş birliği yapılacağı vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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