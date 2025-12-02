Haberler

Ulusal Otizm Konfederasyonu'ndan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Güncelleme:
Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla otizmli bireyler ve ailelerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Kavas, engellilik durumunun bir eksiklik değil, çeşitliliğin doğal bir parçası olduğunu belirterek toplumsal bilinç ve kapsayıcı politikaların önemine dikkat çekti.

Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas, otizmli bireyler ve ailelerin, yaşamın her alanında görünür olmak, anlaşılmak ve desteklenmek için büyük bir mücadele verdiklerini ifade etti.

Kavas, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Kavas açıklamasında, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü, toplumumuzda farkındalık oluşturmak, eşitlik ve erişilebilirlik alanında atılan adımları değerlendirmek ve engelli bireylerin haklarını güçlendirmek için önemli bir gündür. Bu anlamlı günde Ulusal Otizm Konfederasyonu olarak bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; engellilik bir eksiklik değil, çeşitliliğin ve insan olmanın doğal bir parçasıdır. Otizmli bireyler ve aileleri, yaşamın her alanında görünür olmak, anlaşılmak ve desteklenmek için büyük bir mücadele vermektedir. Eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar pek çok alanda hala çözüm bekleyen sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunların aşılmasının yolu, toplumsal bilinç, kapsayıcı politikalar ve güçlü dayanışmadan geçmektedir.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, farkındalığın artmasına, toplumun her kesiminde daha kapsayıcı bir yaşam anlayışının güçlenmesine vesile olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
