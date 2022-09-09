Ulukale'de şehit edilen 13 kişi anıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde, bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan 13 kişinin acısı dün gibi tazeliğini koruyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünün 9 eylül 1994'te terör örgütü PKK mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan 13 kişi unutulmadı. Olayın yıl dönümünde Ulukale köyünde şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup dualar edildi. Ulukale köy muhtarı Bayram Aydın, köylerinin şehitlerin kanıyla sulandığını söyledi. Aydın, "Vatan için millet için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ulukale köyü şehitlerimizin kanları ile sulanmış ülkemizin nadide bölgelerindendir. Acımız dün yaşanmış gibi tazedir. Bu acımız hep taze kalacaktır. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

"Unutursak yüreğimiz kurusun"

1994 yılında hain terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda babasını kaybeden Feyzi Gürtürk, "1994, 1995 ve 1996 yılları arasında hain terör örgütü tarafından 13 şehit verdik. Ulukalede Türkiye'nin dört bir yanından ülke savunması için şehadet şerbetini içen tüm aziz şehitlerimizi bu vesile ile bir kez daha saygı ve minnet ile anıyoruz. Gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. Bu vatan için şahadete ulaşan tüm şehitlerimizin acısını bir şehit evladı olarak daha iyi anlıyorum. Unutursak yüreğimiz kurusun. Bizim başımız diktir. Allah milletimize böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu. - TUNCELİ