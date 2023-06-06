Uludağ yolunda trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Uludağ Yolu asfaltlama çalışmaları çerçevesinde yolun, Alacahırka ile jandarma arasındaki bölümü 7 Haziran Çarşamba (yarın) günü sabah saat 09.00'dan itibaren 1 ay süre ile trafiğe kapatılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Uludağ Yolu asfaltlama çalışmaları çerçevesinde yolun, Alacahırka ile jandarma arasındaki bölümü 7 Haziran Çarşamba (yarın) günü sabah saat 09.00'dan itibaren 1 ay süre ile trafiğe kapatılacak. Uludağ'a çıkacak sürücülerin alternatif güzergah olarak Çekirge istikametini kullanmaları gerekecek. - BURSA