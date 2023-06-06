Üye Girişi
Haberi Paylaş
Uludağ yolunda trafik düzenlemesi

Uludağ yolunda trafik düzenlemesi

Yerel Haberler

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Uludağ Yolu asfaltlama çalışmaları çerçevesinde yolun, Alacahırka ile jandarma arasındaki bölümü 7 Haziran Çarşamba (yarın) günü sabah saat 09.00'dan itibaren 1 ay süre ile trafiğe kapatılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Uludağ Yolu asfaltlama çalışmaları çerçevesinde yolun, Alacahırka ile jandarma arasındaki bölümü 7 Haziran Çarşamba (yarın) günü sabah saat 09.00'dan itibaren 1 ay süre ile trafiğe kapatılacak. Uludağ'a çıkacak sürücülerin alternatif güzergah olarak Çekirge istikametini kullanmaları gerekecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi Jandarma Uludağ Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title