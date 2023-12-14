Üye Girişi
Haberler

Uludağ Soroptimist Kulübü, Farkındalık Çemberi Atölyesi düzenledi

Güncelleme:
Abone Ol

Uludağ Soroptimist Kulübü, toplumsal cinsiyet eşitliği ve hukuksal haklar konularına dikkat çekmek amacıyla Yeşim Grup ile işbirliği içinde Farkındalık Çemberi Atölyesi düzenledi.

Uludağ Soroptimist Kulübü, ilki Yeşim Grup ev sahipliğinde düzenlenen 'Farkındalık Çemberi Atölyesi' ile toplumsal cinsiyet eşitliği ve hukuksal haklar konularına dikkat çekti.

Uludağ Soroptimist Kulübü, toplumsal cinsiyet eşitliği ve hukuksal haklar konularına dikkat çekmek amacıyla Yeşim Grup ile işbirliği içinde ilkini düzenlediği Farkındalık Çemberi Atölyesi'nde bir araya geldi. 1990 yılında kadın ve kız çocuklarını güçlendirmek ve hayatlarını iyileştirmek hedefiyle kurulan Uludağ Soroptimist Kulübü, bu etkinlikle toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefledi. Yeşim Grup'un ev sahipliğinde gerçekleşen atölyede, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitmeni ve Uludağ Soroptimist Kulübü Program Direktörü Meral Aydın Yıldırım, toplumsal cinsiyet eşitliği ve aile içi şiddet konularında önemli bilgiler paylaştı.

Yıldırım'ın ardından söz alan Avukat ve Uludağ Soroptimist Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özce Öztürk Boğa ise, aile ve iş hukuku konularındaki bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Atölyenin hukuksal haklar bölümünde katılımcılar, mandala atölyesinde boyama yaptıkları esnada sorularını avukat ile paylaşarak daha etkileşimli, interaktif bir eğitim deneyimi yaşadı.

Uludağ Soroptimist Kulübü Dönem Başkanı Eren Jale Yörükoğlu, "Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hukuksal konularda farkındalık oluşturma çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu tür etkinliklerin hem katılımcılara hem de bu atölyeyi alan kurumlara güçlü bir bilinç ve bilgi kazandırdığını düşünüyoruz. Bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapan Yeşim Grup'a misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Farkındalık Çemberi Atölyesi, Uludağ Soroptimist Kulübü üyesi meslek sahibi kadınlar tarafından hayata geçirilen, toplumsal cinsiyet eşitliği ve hukuksal haklar konularında kadınların farkındalığını artırmayı hedefleyen, iş dünyasına yönelik bir eğitim programıdır. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uludağ Sivil Toplum Kadın Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zamana, hangi güne denk geliyor 2024? Paraguay nerede, hangi kıtada? Paraguay'ın başkenti neresi? Papua Yeni Gine nerede, başkenti neresi? Papua Yeni Gine para birimi nedir? Okul ara tatil ne zaman? Okul ara tatili hangi tarihte, ayın kaçınca başlıyor? Okul ara tatili kaldırıldı mı? Hafta sonu kar yağacak mı? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 16-17 Aralık hava durumu! MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 14 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret ne zaman açıklanacak, netlik kazanacak 2024? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title