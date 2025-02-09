Uludağ Kış Turizmi ile Dolup Taşıyor

Kış turizminin önemli yerlerinden olan Uludağ'da tatilci yoğunluğu devam ediyor. Farklı illerden gelen tatilciler karın tadını çıkarırken, kayakçıların oluşturduğu kuyruk ise kameraya yansıdı.

Tatilcilerin 'Beyaz Cennet' olarak adlandırdığı Uludağ'a tatilci akını aralıksız sürüyor. Hafta sonu tatilini Uludağ'da değerlendirmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken, zirveye çıkmak için telesiyej sırası ise kameraya yansıdı.

İstanbul'dan Uludağ'a gelen Eda Nur Oğuz, "Buraya İstanbul'dan geliyorum. Uludağ çok güzel ama çok soğuk. Herkes gelsin, eğlenebilecekleri çok büyük alanlar var. Özellikle telesiyej. Binip zirveye çıksınlar, düşmesinler yeter" diye konuşurken, Nida Acay ise, "Buraya ikinci kez geldim. Yazın gelmiştim, bir de şimdi geldim. Yazın ayrı güzel, kışın ayrı güzel. Sadece çok kalabalık. Zirveye çıktım ama çok soğuktu" dedi. - BURSA