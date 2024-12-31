Uludağ'da Yılbaşı Hazırlıkları Tamamlandı, Oteller Dolup Taştı

Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da oteller yılbaşı hazırlıklarını tamamlarken, kayak pistleri doldu taştı. Yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Uludağ'da doluluk oranı otellerde yüzde 90'lara ulaştı.

Bursa'nın beyaz cenneti Uludağ'da yağan kar yağışı sonrası yaklaşık 60 santimetreyi bulan kar kalınlığıyla birlikte, yerli ve yabancı turistler yılbaşını kutlamak için kayak pisti ve otellere akın etti. Hava sıcaklığı eksi 7 derece olarak ölçülen Uludağ'da eğlenceli vakitler geçiren vatandaşlar, "Geçen seneye göre kar yağışı daha güzel oldu" yorumlarında bulunurken, otellerde doluluk oranı ise yüzde 90'a ulaştı. - BURSA