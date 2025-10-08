Uludağ'da Kızıl Geyik Yavruları Fotokapanla Görüntülendi

Uludağ'ın zirvesinde fotokapana takılan kızıl geyik yavruları, annelerinin peşinden minik adımlarla ilerlemesi kameralara takıldı.

Bursa'nın Uludağ eteklerindeki ormanın derinliklerinde kayda alınan kızıl geyik ailesi, yaban hayatını gözler önüne serdi. Doğal hayatın takibi için takılan fotokapanlarla kayda alınan kızıl geyikler, annelerinin koruması altında temiz hava ve sonbaharın tadını çıkarttı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, doğal yaşamın korunması ve yaban hayatının korunması için gerekli çalışmaları aralıksız sürdürüyor. - BURSA