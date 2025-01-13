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Uludağ'da Kış Turizmi Yoğun İlgi Görüyor

Uludağ'da Kış Turizmi Yoğun İlgi Görüyor
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Uludağ'da kış sezonu dolu dolu geçerken, doğa tutkunları ve dağcılar zirveye tırmanış yapmaya devam ediyor. Kar kalınlığı 59 santimetreye ulaşarak bölgeyi ziyaret eden tatilcilerle dolup taştı.

Türkiye'nin en önemli doğa ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sezon tüm hızıyla devam ediyor. Bu durumu fırsat bilen tatilciler Uludağ'a akın ederken, doğa tutkunları doğa yürüyüşleri, profesyonel dağcılar ise zirveye tırmanışı gerçekleştiriyor.

Kar kalınlığının 59 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ hafta sonu ziyaretçilerle doldu taştı.

Hafta sonunu güzel bir etkinlikle değerlendirmek isteyen Bursa Alpin Dağcılık ve İhtisas Kulübü üyelerinden 5 dağcı, Cumartesi günü oteller bölgesinden zirveye doğru kamp yapmak için tırmanış gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde başladıkları tırmanışta yoğun sis ve tipinin başlamasıyla çadır kurmak yerine kar mağarası yaparak geceyi sıra dışı kamp ile geçirdi.

Olumsuz tüm hava şartlarına karşı güvenlik ve donanımlarını yanında taşıyan tecrübeli dağcılar, kar mağarasının girişini dar bir geçitle kapatarak kendilerini dondurucu soğuktan korurken yanlarında getirdikleri ocak ile yemeklerini yapmayı da ihmal etmedi.

Gece dışarıda hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceyi gösterirken, mevsim şartlarına uygun uyku tulumları sayesinde geceyi sorunsuz geçiren dağcılar, sabahın ilk ışıklarıyla kahvaltılarını yapıp oteller bölgesine geri döndü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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