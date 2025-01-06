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Uludağ'da Kayak Keyfi: Acemi Kayakçıların Kazaları Gülümsetti

Uludağ'da Kayak Keyfi: Acemi Kayakçıların Kazaları Gülümsetti
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Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sezon açıldı. Yerli ve yabancı turistler pistleri doldururken, acemi kayakçıların düşmeleri izleyenleri güldürdü.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yerli ve yabancı turistler pistleri doldurdu. Acemi kayakçıların kazaları kameralara yansırken o anlar izleyenleri gülümsetti.

Türkiye'de kış ve kayak turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da sezonun tam zamanında açılmasıyla başlayan hareketlik devam ediyor. Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 2 derece ila eksi 8 derece arasında seyrederken kar kalınlığı ise 68 santimetreye ulaştı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Uludağ'da pistlerde yoğunluk yaşandı. İlk kez kayak yapan acemi kayakçılar düşe kalka kayak keyfi yaşadı. Snowboard ve kızakla pistlerde kayak yapan turistlerin kazaları kameralara yansırken, birbirinden farklı kazalar izleyenleri gülümsetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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