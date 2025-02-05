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Uludağ'da Kar Yağışı ve Turist Yoğunluğu

Uludağ'da Kar Yağışı ve Turist Yoğunluğu
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Türkiye'nin kış turizm merkezi Uludağ, şiddetli kar yağışıyla beyaza büründü. Sömestir tatilinin sona ermesine rağmen, yerli ve yabancı turistler kayak pistine akın etti. Kar kalınlığı 86 santimetreye ulaştı ve otellerde yoğunluk devam ediyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da şiddetli kar yağışı etkisini gösterdi. Sömestir tatili bitmesine rağmen yerli ve yabancı turistler kayak pistine akın etti. Sabah 86 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı bir metreye yaklaştı.

Beyaz zirvede sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Yaklaşık yüzde 40 oranında doluluk oranına sahip oteller bölgesindeki yoğunluk devam ediyor.

Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği kayak pistinde vatandaşlar sisli havaya rağmen kar yağışının tadını doyasıya yaşıyor. Hava sıcaklığının -10 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da jandarma ekipleri de bölgeye çıkacak vatandaşlara kış lastiği ve zincir kontrolü yapıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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