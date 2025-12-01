Haberler

Uludağ'da Kar Yağışı ile Kış Sezonu Başlıyor

Güncelleme:
Uludağ, kar kalınlığının 10 santimetreyi bulmasıyla birlikte kış turizmi için hazırlıklarını sürdürüyor. Kar yağışı sonrası yapılan temizlik çalışmaları ve vatandaşların olumlu yorumları, sezonun neşeyle karşılandığını gösteriyor.

Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ'da kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

Uludağ'ın zirvesi, dün geceden beri etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi. Son 24 saatte metrekareye 28,3 kilogram yağış düşen Uludağ'da, otel ve telesiyej elemanlarının hummalı kar temizleme çalışmaları kameralara yansıdı. Yağışın gecikmesiyle sezonun halen açılamadığı Uludağ'da yılbaşı öncesi yağan kar yüzleri güldürdü.

Karla birlikte zirveye gelen vatandaşlar ve çalışanlar, "Çok güzel bir atmosfer oluştu. Uzun zamandır bekleniyordu ancak bugüne nasipmiş. Bence herkesin Uludağ'a gelip görmesi gerekiyor. Umarım güzel bir sezon geçiririz" dedi.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri yollardaki kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - BURSA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
