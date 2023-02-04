Uludağ'da kar kalınlığı yaklaşık 70 santimetreye ulaştı, pistler doldu taştı

BURSA - Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da son zamanlarda yağan kar yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü. Yaklaşık 70 santimetre kar kalınlığına ulaşan zirvede vatandaşlar sömestr tatilin son haftasının keyfini pistlerde kayak ve kızak keyfi yaparak çıkardı.

Son yılların en sıcak kış mevsimini geçiren Türkiye'de aralık ve ocak aylarında kar ve yağmur yağışı beklenen düzeyde gerçekleşmedi. Fakat şubat ayı itibarıyla Uludağ'da yağan etkili kar yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü. Sömestr tatilinin son haftası hem tatilciler hem de günübirlik ziyaretçiler kar yağışının ardından kayak ve kızak keyfini sürdü. Uzmanlar ise önümüzdeki Pazar gününü işaret ederek beklenen kar fırtınasına karşı vatandaşlardan dikkatli olmasını istedi.

Kayak keyfini doya doya çıkaran vatandaşlar; "Uzun zamandır beklediğimiz kar yağışı biraz geç gelse de yüzümüzü güldürmeye yetti. Her taraf beyaza büründü, hepimizi mutlu eden bir yağış oldu" diyerek kar yağışının devam etmesini temenni etti.

Uludağ'da hava sıcaklığı 5 derece ölçülürken, uzmanlar ise yarını işaret ederek beklenen kar fırtınasına karşı vatandaşlardan dikkatli olmasını içi uyardı. Ayrıca Uludağ'da bir gece konaklama bedelinin de 2 bin 500 ile 10 bin lira arasında olduğu öğrenildi.