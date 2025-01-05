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Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu: Metrelerce Kuyruk Oluşti

Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu: Metrelerce Kuyruk Oluşti
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Kış turizminin popüler merkezi Uludağ'a gitmek isteyenler, teleferik önünde metrelerce kuyruk oluşturarak yarım saati aşkın bekledi. Zirvedeki kar kalınlığı 50 cm'yi geçerken, hava sıcaklığı eksi 6 derece olarak ölçüldü.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a hafta sonu çıkmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Sabahın ilk saatleri itibarıyla teleferikle zirveye çıkmak isteyenler, yarım saati aşkın sıra bekledi.

Hafta sonu Uludağ'da, otelde konaklayanların yanı sıra günübirlikçilerin de gelmesiyle yoğunluk yaşanıyor. Kimi kendi aracıyla zirvenin yolunu tutarken, kimi ise araç trafiğine takılmamak ve Bursa manzarasını izlemek için teleferiğe yöneldi. Sabahın ilk saatleriyle vatandaşların akın ettiği teleferikte, metrelerce kuyruk oluştu.

Güvenliğin belli sayıda içeri aldığı teleferiğin önünde kuyruk uzadıkça uzadı. Zirvedeki kar kalınlığı 50 santimetreyi geçerken, hava sıcaklığı ise eksi 6 derece olarak açıklandı.

Güzel bir hafta sonu için zirveye çıkmak istediklerini belirten vatandaşlar, yaklaşık yarım saattir kuyrukta olduklarını ancak arkadaşlarla zirveye teleferikle çıkmanın farklı bir deneyim olacağını söyledi.

Gidiş dönüş bilet fiyatının tam 350, öğrencide 175 olduğu teleferik tesisleri, akşam 19.00'a kadar hizmet veriyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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