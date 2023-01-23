Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Uludağ'da beklenen kar yağışının ardından tatilciler Uludağ'a akın etti. Hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu. Pistlerde kayak yapmak için yeterli kar olmaması sebebiyle turistler karların üzerinde yürüyüş yaptı. Uludağ'da hava sıcaklığı eksi 1 dereceyi gösterirken güneşli bir hava hakim bunu fırsat bilen turistler karın keyfini çıkarttı. Otellerde doluluk oranı ise yüzde 60 seviyesinde ayın 24'ünden sonra yoğun kar yağışı beklenirken sezonunun tam anlamıyla bu tarihte açılması bekleniyor.

Uludağ'a kar görmeye geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Bu yıl ilk kez kar görüyoruz. Uludağ çok güzel pistlerde kayak için yeterli kar olmaması sebebiyle yürüyüş yapıyoruz. İnşallah bol bol kar yağar diye umut ediyoruz" dedi. - BURSA