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Uludağ'da Çöplerden Yiyecek Arayan Tilkiye Cips İkram Edildi

Uludağ'da Çöplerden Yiyecek Arayan Tilkiye Cips İkram Edildi
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Uludağ'da çöplerde yiyecek arayan bir tilki, yanındaki vatandaştan cips ikramı aldı. Sosyal medyada paylaşılan video ile ilgi odağı olan tilkinin cips yiyişi dikkat çekti.

Uludağ'daki çöplerde yiyecek arayan tilkiyi gören vatandaş, yanındaki cipsi ona verdi. Çıtır çıtır cipsi yiyen tilkiye arkadaşı da eşlik etmek istese de korktuğundan yanaşamadı.

Uludağ'ın zirvesinden dönüşe geçen bir vatandaş, çöplerde tilkinin yiyecek aradığını gördü. Otomobilini kenarı çeken vatandaş, yanında sadece yiyecek olarak bulunan cipsi, tilki ile paylaştı. Kendisine ikram edilen cipsi geri çevirmeyen tilki, afiyetle bütün paketi midesine indirdi.

Sosyal medyada paylaştığı video beğeni toplayan vatandaşın, konuşmalarındaki 'Dağda tilki beslediğim doğrudur. Ye koçum benim. Ye evladım afiyet olsun. Onlar bile kimin yanında yiyeceğini biliyor. Bundan sonra böyle' cümleleri ise dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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