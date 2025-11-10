Ulu Önder Atatürk vefatının 87'inci yıl dönümünde Bakü'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'inci yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki İki Devlet Tek Millet Parkı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87. yılı, Azerbaycan'da düzenlenen törenle anıldı. Başkent Bakü'deki İki Devlet Tek Millet Parkı'ndaki anma törenine Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Ersin Dinçer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, elçilik çalışanları, Azerbaycan'da faaliyet gösteren iş adamları, öğretim görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Büyükelçilikteki bayrağın yarıya indirilmesi ile başlayan törende, Atatürk heykeline çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yılında kendisini rahmet ve minnetle andıklarını belirten Birol Akgün, "Atatürk yalnızca büyük bir komutan değil ülkesinin geleceğini imkansızlıklar içerisindeyken bile görebilen sıra dışı bir devlet adamı ve millet inşa edici büyük bir liderdir. O, zaferden önce umudu, umuttan önce ise millete olan güveni inşa etti. Milletini ortak bir ideal etrafında birleştirdi ve bu ideali cumhuriyet ile taçlandırdı. Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras sadece özgür bir vatan değil, düşünen, sorgulayan ve çağdaş uygarlık yolunda ilerleyen bir toplum idealiydi" dedi.

Atatürk'ü Azerbaycan'da anmanın ayrıca bir anlamlı olduğunu belirten Akgün, "Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimizdir' sözüyle Haydar Aliyev'in 'Bir millet iki devlet' şiarı iki ülkenin geleceğinin, duygusunun ve yolunun bir olduğunu göstermektedir. Bu kardeşlik yalnızca tarihi bir bağ değil bugün ve yarın için ortak yürüyüşümüzün de teminatıdır. Atatürk'ü anmak sadece hatırlamak değildir. Mirasına sahip çıkmak ve onu geleceğe taşımak sorumluluğudur. Bugün burada hep birlikte bir kez daha diyoruz ki bizler kurduğun cumhuriyeti koruyacak, yaşatacak ve daha ileriye taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü mücadele arkadaşlarına ve vatan uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı, rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu. - BAKÜ