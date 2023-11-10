Ulu önder Atatürk ANKA'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıldönümünde Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde de saygı, minnet ve özlemle anıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde gerçekleştirilen törenle anıldı. Düzenlenen törende Gaziantep Özel ANKA Hastanesi idari ve hekim kadrosu dahil olmak üzere tüm çalışanlar ve hasta yakınları hazır bulundu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi ANKA Hastanesi'nde de kalpler Atatürk için attı. Siren sesinin ardından başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu.

"Atatürk yaşadığı çağın ötesinde bir insan"

İstiklal Marşı'nın okunması ile sona eren programda konuşan Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlı, "İlke ve devrimleriyle, fikirleri ve eserleri ile yaşadığı çağın ötesinde olan Atatürk, sadece kendi milletine değil, özgür ve bağımsız yaşamak isteyen diğer milletlere de yol göstericilik yapmıştır. Hayatını, ülkesinin bağımsızlığına ve kalkınmasına adayan Ulu Önder, başarıları, liderlik yeteneği ve üstün kişiliği ile tüm dünyada hayranlık uyandırarak tarihe mal olmuştur. Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak üzere bir araya geldik. Beni Türk Hekimlerine Emanet Edin' diyecek kadar kendi hekimlerine güvenen ve tıbbın ileri gitmesi için elinden geleni yapan Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı mirası geleceğe taşımak, korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hastanede oluşturulan Atatürk köşesinde bulunan deftere ziyaretçiler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e söylemek istediklerini yazarak,O'na olan özlemlerini dile getirdiler.10 Kasım anısına hastaneye gelen hasta yakınları ve ziyaretçilere Nutuk kitabı hediye edildi. - GAZİANTEP