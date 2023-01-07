UltrAslan'dan Elazığ'da yürekleri ısıtan hareket

UltrAslan Elazığ Grubu, Palu ilçesine bağlı Baltaşı köyünde okuyan öğrencilere kışlık mont, bot ve kırtasiye yardımında bulundu.

UltrAslan Elazığ ve UltrAslan Üni Fırat grupları, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde kendi aralarında para toplayarak köy okulunda okuyan öğrencilere mont, bot ve kırtasiye yardımı yapmayı planladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçen UltrAslan Üni Fırat Grubu, Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Baltaşı köyünde bulunan Baltaşı İlkokulunda okuyan öğrencilere yardım yapılabileceğini öğrendi. Topladıkları malzemeleri özenle paketleyen taraftar grupları, Elazığ Belediyesinin de destekleriyle köy okuluna geldi. Burada öğrencilerle ilgilenen öğretmenlerle de muhabbet eden ekip, daha sonra aldıkları malzemeleri, ilkokula giden öğrencilere dağıtarak yürekleri ısıtan bir etkinlik gerçekleştirdi.

"Çocukların yüzündeki tebessüm dünyalara değişilmez"

Bugün UltrAslan Elazığ ekibini okullarında ağırladıklarını belirten Müdür Yardımcısı Songül Pirinçci, "Taraftar gruplarımız kolları dolu bir şekilde okulumuza gelerek öğrencilerimize hediyelerini dağıtıp sevgilerini sundular. Hepsine çok teşekkür ederiz. Elazığ'a çok uzak bir köy okuluyuz. Bizlere bu ziyaretleriyle şeref verdiler biz ve öğrencilerimiz çok mutlu olduk. Kırsal kesimde yaşayan öğrencilerimiz malum merkezde olan öğrenciler gibi her imkana sahip değiller. Merkezdeki öğrenciler için en basit olan bir kalem dahi bizim öğrencilerimiz için çok büyük mutluluğa sebep olabiliyor. O yüzden UltrAslan Elazığ Grubuna teşekkür ederiz" dedi.

Buradaki öğrenciler şehirden uzak oldukları için hem ulaşım hem de giyim konusunda sıkıntılar çektiklerini belirten UltrAslan Üni Elazığ Başkanı Hüseyin Aslan, "Bizler de hem UltrAslan Elazığ hem de Üni Fırat ekibi olarak böyle güzel bir yardım yapmayı planladık. Elimizden geldiğince hem öğrenciler olarak hem de büyüklerimizin sayesinde bir maddi yardım topladık. Topladığımız maddi yardımla da buradaki kardeşlerimiz için mont, bot ve kırtasiye malzemeleri aldık. Tabii ki küçük çocukların yüzündeki tebessüm ve gülümseme dünyalara değişilmez. Çünkü onlar masum insanlar. Bu etkinliği gerçekleştirdiğimiz için de çok mutlu olduk" diye konuştu. - ELAZIĞ