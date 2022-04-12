Ülkücüler iftarda buluştu

KARATAŞ, ADANA (İHA) - Erzurum'daki Ülkücüler iftar yemeğinde buluştu.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'ndeki iftar programına MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, partili yöneticiler, Erzurum Ülkü Ocakları'nda görev yapmış olan il, ilçe ve semt ocak başkanları ile yine geçmiş dönemlerde görev yapmış olan belediye başkanları katıldı. Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Abdulkadir Gökçan, iftar programında yaptığı konuşmada hem Ramazan ayının güzelliğine ve önemine işaret etti, hem de birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Ülkü Ocakları'nın öteden beri gençler için bir medrese ve mektep gibi faaliyet gösterdiğini anlatan Gökçan, "Ülkü Ocakları, milli ve manevi değerlerle tezyin edilen gençlerin membaıdır. Altında bulunmaktan iftihar ettiğimiz bu çatı birliğin, beraberliğin, dosdoğru istikametin ve Allah rızasına giden yolda verilen mücadelenin ve Türk-İslam zaferinin adıdır" diye konuştu.

İftar programına katılan herkese tek tek teşekkür eden Abdulkadir Gökçan, "Yüce Allah bu mübarek günleri bize gösterdi, ona sonsuz şükürler olsun. Umuyoruz ve niyaz ediyoruz ki; Yüce Allah bizleri bu mübarek ayın bayramına da eriştirsin. Birliğimizi ve beraberliğimizi her daim dipdiri ve güçlü kılsın" niyazında bulundu.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ise, Ramazan ayının inananlar için bambaşka bir anlam taşıdığını dile getirerek, "Bu ay terbiye ayı, nefislerimizi dizgine vurduğumuz bir ay. Kuşkusuz Allah'ın bizim tuttuğumuz oruca yahut aç kalmamıza hiç ihtiyacı yok. Ama bizin onun rahmetine ve merhametine, mağfiretine ve hidayetine ihtiyacımız var. Onun için de Ramazan ayı büyük bir fırsat. Hepimiz bu ayda sonsuz rahmete ve nimete ulaşabilmenin mücadelesini vermeliyiz" şeklinde konuştu.

Ülkücülere büyük destek

Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'na da teşekkür eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Ülkü Ocaklarımız ve gençlerimiz, bizim göz ışığımız, aydınlık yarınlarımız, unut nişanelerimiz. Her birisinin varlığıyla ayrı bir gurur, ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Çünkü geleceğimizi onlar inşa edecek, onlar tanzim edecek. Biz de onların yanında olmaya ve İ'lay-ı Kelimetullah yolunda birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM