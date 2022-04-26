Ülkü Ocakları Bandırma'da iftar yemeğinde biraraya geldi. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ülkü Ocakları Bandırma'da iftar yemeğinde biraraya geldi.

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Ülkü Ocakları Bandırma'da iftar yemeğinde biraraya geldi.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından bir iftar yemeği verilirken, yemeğe katılım oldukça yüksekti.

BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından bir iftar yemeği verilirken, yemeğe katılım oldukça yüksekti.

Bandırma Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından verilen iftar yemeğinde ülkücüler bir araya geldi. Yemek sonrası kısa bir değerlendirme yapan Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Özkurtbay, " Bandırma Ülkü Ocakları olarak düzenlemiş olduğumuz birlik ve beraberlik yemeğinde maddi,manevi desteğini esirgemeyen tüm ülkudaşlarımıza ve misafirlerimize teşekkür ederiz" dedi.

İftar yemeğine Yönetim Kurulu ile katılan MHP Bandırma İlçe Başkanı Bekir Bozkurt ise, " Bandırma Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından organize edilen iftar yemeği programına MHP Bandırma İlçe yönetimimiz ile birlikte katılım sağladık. Birlik ve beraberlik adına sergilenen bu güzel program İçin Bandırma Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Uğur Özkurtbay ve Değerli Yönetimine Teşekkürlerimi sunuyorum. Birliğimiz Daim olsun. Varolsun Ülkü ocakları " şeklinde konuştu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ülkü Ocakları, Balıkesir, Bandırma, İftar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title