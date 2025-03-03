Ülker, S&P Global Sürdürülebilirlik Değerlendirmesinde 5. Kez Yer Aldı

Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker, uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Global'in, en iyi çevre, sosyal ve yönetişim performansı gösterenleri dahil ettiği Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesinde üst üste 5. kez yer aldı.

Sürdürülebilirlik çalışmaları, ulusal ve uluslararası platformlarda takdir gören, Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker, uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Global'in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesinde (The Sustainability Yearbook) 5'inci kez yer alma başarısını gösterdi.

Dünya genelinde 62 farklı sektörden 7 bin 690'ın üzerinde şirket değerlendirilirken, 780 şirket listede yer almaya hak kazandı. Ülker çevre, sosyal ve yönetişim performansıyla bu listeye giren 9 Türk şirketinden biri olurken, gıda ürünleri kategorisinde bulunan 26 global şirket içinde tek Türk şirketi olmaya devam etti.

"Sürdürülebilirlikte 2025'e güçlü bir başlangıç yaptık"

Ülker CEO'su Mete Buyurgan, topraktan başlayarak; üreticiler, tedarikçiler, iş ortakları ve tüketiciler dahil tüm paydaşları içine alarak şekillendirilen sürdürülebilirlik çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirtti. Buyurgan sözlerine şöyle devam etti:

"Küresel ve yerel dinamiklerin hızla değiştiği bir dönemde sürdürülebilirlik iş stratejimizin her zaman temel taşı olmaya devam ediyor. Ülker'de sürdürülebilirlik odaklı büyümemizi ve operasyonel mükemmellik anlayışımızı, ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiğimiz başarılarla taçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda 2025 yılına da güçlü bir başlangıç yaptık. Uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu London Stock Exchange Group'un (LSEG) halka açık şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG-Environmental, Social & Governance) performans değerlendirmesinde Ocak 2024'ün ardından 2 Ocak 2025 değerlendirmesine göre dünya genelinde incelenen 484 şirket arasında kendi kategorimizde ikinci kez birinciliğe yükseldik.

Şimdi de S&P Global'in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesinde üst üste beşinci kez yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda karşılık görmesi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Karbon salım artışı olmadan büyüyoruz. 2050 net sıfır şirket olma hedefimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji tedarikini sürdürmek, enerji verimliliğini artırmak, su kullanımını azaltmak ve atık yönetimini daha da etkin hale getirmek için önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda tedarik zincirlerimizi daha sorumlu ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarımız sürüyor. İsrafsız şirket anlayışımızla hem doğaya hem de insana saygılı üretime ve ülkemize değer üretmeye devam edeceğiz." - İSTANBUL