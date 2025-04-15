Ülke Genelinde Hava Durumu Tahminleri Açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmurlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu

Anadolu'nun batısı ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 15

İstanbul: Parçalı bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Adana: Parçalı bulutlu 23

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 10

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 12 - İSTANBUL