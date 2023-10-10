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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Olayın başından itibaren havayollarımız yetkili yöneticileri, Dışişleri Bakanlığımız ve İsrail makamları ile sürekli...

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Yerel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Olayın başından itibaren havayollarımız yetkili yöneticileri, Dışişleri Bakanlığımız ve İsrail makamları ile sürekli temaslar kurularak yakın ve koordineli bir çalışma yürütülmüştür.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Olayın başından itibaren havayollarımız yetkili yöneticileri, Dışişleri Bakanlığımız ve İsrail makamları ile sürekli temaslar kurularak yakın ve koordineli bir çalışma yürütülmüştür." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsrail Yerel Haberler

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