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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Olayın başından itibaren havayollarımız yetkili yöneticileri, Dışişleri Bakanlığımız ve İsrail makamları ile sürekli...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Olayın başından itibaren havayollarımız yetkili yöneticileri, Dışişleri Bakanlığımız ve İsrail makamları ile sürekli temaslar kurularak yakın ve koordineli bir çalışma yürütülmüştür.