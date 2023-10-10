Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Olayın başından itibaren havayollarımız yetkili yöneticileri, Dışişleri Bakanlığımız ve İsrail makamları ile sürekli...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Olayın başından itibaren havayollarımız yetkili yöneticileri, Dışişleri Bakanlığımız ve İsrail makamları ile sürekli temaslar kurularak yakın ve koordineli bir çalışma yürütülmüştür.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Olayın başından itibaren havayollarımız yetkili yöneticileri, Dışişleri Bakanlığımız ve İsrail makamları ile sürekli temaslar kurularak yakın ve koordineli bir çalışma yürütülmüştür." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel