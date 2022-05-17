Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak - Haberler

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Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak

AA - Enes Duran - Yerel
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Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ücretsiz olacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ücretsiz olacağını bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir." bilgisine yer verildi.

AA / Enes Duran - Yerel

Yerel, Ekonomi, Güncel, Haberler

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