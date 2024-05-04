Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "İstanbul Boğazı gemi trafiği, BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı'nın sona ermesi üzerine...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "İstanbul Boğazı gemi trafiği, BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap - Boğaz ve Şamandıra Yarışı'nın sona ermesi üzerine güney-kuzey yönlü olarak açılmıştır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: " İstanbul Boğazı gemi trafiği, BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap - Boğaz ve Şamandıra Yarışı'nın sona ermesi üzerine güney-kuzey yönlü olarak açılmıştır." - ANKARA