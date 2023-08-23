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İstanbul Boğazı güney-kuzey yönlü olarak gemi trafiğine açıldı

Yerel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nın saat 11.20 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak gemi trafiğine açıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nın saat 11.20 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak gemi trafiğine açıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Guanyın" isimli tankerin arızasının giderildiği, kılavuz kaptan ve Kurtarma-11 römorkörü refakatinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği ifade edildi.

Açıklamada, İstanbul Boğazı'nın saat 11.20 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak gemi trafiğine açıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Yerel

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