Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "İsrail hava sahasının emniyeti ve Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı güvenlik durumu havayollarımız yetkili...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "İsrail hava sahasının emniyeti ve Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı güvenlik durumu havayollarımız yetkili yöneticileri, Dışişleri Bakanlığımız ve İsrail makamları ile sürekli kurulan temaslar ile izlenmeye devam edilmektedir.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "İsrail hava sahasının emniyeti ve Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı güvenlik durumu havayollarımız yetkili yöneticileri, Dışişleri Bakanlığımız ve İsrail makamları ile sürekli kurulan temaslar ile izlenmeye devam edilmektedir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel