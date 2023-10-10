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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "İsrail hava sahasının emniyeti ve Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı güvenlik durumu havayollarımız yetkili...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "İsrail hava sahasının emniyeti ve Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı güvenlik durumu havayollarımız yetkili yöneticileri, Dışişleri Bakanlığımız ve İsrail makamları ile sürekli kurulan temaslar ile izlenmeye devam edilmektedir.