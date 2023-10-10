Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "(İsrail-Filistin çatışması) Devam eden çatışmaların hava sahası emniyeti ve havalimanı güvenliğine olan etkileri nedeniyle 7 ve 8 Ekim 2023 tarihlerinde bazı hava yollarımızın İsrail varışlı uçuşlarında iptaller gerçekleştirmiş, İsrail çıkışlı uçuşlar ise...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: '(İsrail-Filistin çatışması) Devam eden çatışmaların hava sahası emniyeti ve havalimanı güvenliğine olan etkileri...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "(İsrail- Filistin çatışması) Devam eden çatışmaların hava sahası emniyeti ve havalimanı güvenliğine olan etkileri nedeniyle 7 ve 8 Ekim 2023 tarihlerinde bazı hava yollarımızın İsrail varışlı uçuşlarında iptaller gerçekleştirmiş, İsrail çıkışlı uçuşlar ise gecikmeli de olsa tamamlanmıştır." - ANKARA