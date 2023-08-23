Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Guanyın isimli tanker arızasını gidermiş olup, kılavuz kaptanımız ve kurtarma-11 römorkörümüz refakatinde Türkeli...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Guanyın isimli tanker arızasını gidermiş olup, kılavuz kaptanımız ve kurtarma-11 römorkörümüz refakatinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Guanyın isimli tanker arızasını gidermiş olup, kılavuz kaptanımız ve kurtarma-11 römorkörümüz refakatinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel