Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Guanyın isimli tanker arızasını gidermiş olup, kılavuz kaptanımız ve kurtarma-11 römorkörümüz refakatinde Türkeli...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Guanyın isimli tanker arızasını gidermiş olup, kılavuz kaptanımız ve kurtarma-11 römorkörümüz refakatinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.