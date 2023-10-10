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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "7 Ekim 2023 sabahı erken saatlerde İsrail'in Gazze şeridine yakın olan bölgelerinde şiddetli çatışmalar başlamış,...

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Yerel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "7 Ekim 2023 sabahı erken saatlerde İsrail'in Gazze şeridine yakın olan bölgelerinde şiddetli çatışmalar başlamış, yaşanan kargaşa ve roket saldırıları nedeniyle uçuşların durumunun gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "7 Ekim 2023 sabahı erken saatlerde İsrail'in Gazze şeridine yakın olan bölgelerinde şiddetli çatışmalar başlamış, yaşanan kargaşa ve roket saldırıları nedeniyle uçuşların durumunun gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulmuştur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsrail Gazze Yerel Haberler

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