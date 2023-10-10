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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "10 Ekim 2023 itibariyle THY, Pegasus ve Tailwind havayolları uçuşlarına devam etmekte olup talep üzerine ülkemize...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "10 Ekim 2023 itibariyle THY, Pegasus ve Tailwind havayolları uçuşlarına devam etmekte olup talep üzerine ülkemize taşınan yolcuların sayısı ve uyrukları takip edilerek, Cumhurbaşkanlığı Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve merkezine iletilmeye başlanılmıştır.