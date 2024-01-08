Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Düzce'deki Ulaştırma Yatırımlarını Açıkladı

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Şimdiye kadar Düzce'ye yaklaşık 44,5 milyar liralık sadece ulaştırma yatırımı yapmışız. Bolu Dağı Tünelini de bu dönem bitirerek, trafiğe açtık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 79 kilometreden 176 kilometreye çıkardık. Birçok köprü, tünel ihtiyaçlarını karşıladık" dedi.

Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'nin açılışına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, programın ardından Düzce Valiliğini ziyaret ederek, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Düzce Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'nin açılışını yaptıklarını belirterek, "Düzce boyutundaki bir ilimizin böyle bir projeye dahil olması bizim için mutluluk verici. Ben bu anlamdaki katkıları için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"44,5 milyar liralık ulaştırma yatırımı yaptık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Düzce'de önemli yatırımları hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Şimdiye kadar Düzce'ye yaklaşık 44,5 milyar liralık sadece ulaştırma yatırımı yapmışız. Bolu Dağı Tünelini de bu dönem bitirerek, trafiğe açtık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 79 kilometreden 176 kilometreye çıkardık. Birçok köprü, tünel ihtiyaçlarını karşıladık. Ana arterde bulunan Düzce'mizin öncelikle doğu batı istikametindeki bölünmüş yol ve otoyol ihtiyacını karşıladık. Bunu haricinde de Karadeniz'e inen Akçakoca yolunu bitirerek, trafiğe açtık. Ereğli yolu da bitirdiğimiz yollardan. Düzce Kuzey Çevre Yolunun birinci etabını bitirdik, trafiğe açtık. Gölyaka Köprüsü Kavşağı, Kervan Kavşağı, Çoban Kavşağı gibi birçok projemizde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlimizin yöneticileriyle beraber genel koordinasyon yaptık. İlimize şimdiye kadar neler yaptık, ihtiyaçları nelerdir onları konuştuk. Bunları hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE