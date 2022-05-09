Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsünü 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada...
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsünü 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada 290 bin araç kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İstanbul- İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsünü 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada 290 bin araç kullandı." - ANKARA
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