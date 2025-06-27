Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu: "27 Haziran Cuma günü itibariyle; İran'ın doğusundaki Meşhed şehrinde hava sahası, uluslararası...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu: "27 Haziran Cuma günü itibariyle; İran'ın doğusundaki Meşhed şehrinde hava sahası, uluslararası uçuşlara açılmıştır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu: "27 Haziran Cuma günü itibariyle; İran'ın doğusundaki Meşhed şehrinde hava sahası, uluslararası uçuşlara açılmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel