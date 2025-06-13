Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili hava yolu işletmelerimiz, 16 Haziran Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e yönelik seferlerini iptal etmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel