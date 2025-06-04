Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in Ankara Esenboğa Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şam'a uçak seferleri...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in Ankara Esenboğa Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şam'a uçak seferleri...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in Ankara Esenboğa Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şam'a uçak seferleri düzenleyeceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in Ankara Esenboğa Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şam'a uçak seferleri düzenleyeceğini duyurdu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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