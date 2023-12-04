Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: Deprem sonrası iletişimde artış yaşanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında meydana gelen depremin iletişimi etkilemediğini belirtti. Sayan, mobil ses trafiklerinde yüzde 300'ü geçen bir artış olduğunu ve iletişimin sağlıklı sürdürülebilmesi için internet tabanlı arama yapmanın ve SMS kullanmanın önemli olduğunu vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: "(Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında meydana gelen depreme ilişkin) Genel olarak iletişimi etkileyen olumsuzluk yok. Mobil ses trafiklerimizde normal zamana göre yüzde 300'ü geçen bir artış görüyoruz ve bu artış devam ediyor. İletişimin sağlıklı sürdürülebilmesi için bu tür yoğunluk olan dönemlerde internet tabanlı arama yapmamız ve SMS kullanmamız oldukça önemli". - ANKARA