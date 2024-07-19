Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Yaşanan internet sorunu siber saldırı değil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uluslararası kaynaklı yaşanan internet sorunuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu durumun siber saldırı olmadığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'daki Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığında, uluslararası kaynaklı yaşanan internet bağlantı sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu bu durumun siber kaynaklı olmadığını belirtti.

Uraloğlu, "Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda yaşanan kesintiye dair yapılan incelemede yaşanan aksaklığın siber kaynaklı olmadığını tespit ettik. Söz konusu kesintinin crowdstrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaları takip ediyoruz. Bu anlamda bu zarara uğrayan ya da etkilenen sistemlerle ilgili olarak kurumlarla hemen irtibata geçtik. Bazı kurumlarımızda hemen müdahale ile birlikte buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Zannediyorum bir kaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkileyen durumdan çıkarılmış olur. Bunun tekrar etmemesi için gereken önlemleri arkadaşlarımızla planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. İnşallah sistemi bir an önce işler hale getirerek bunu da ortadan kaldırmış olacağız. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum, bir siber saldırı söz konusu değildir" dedi. - TEKİRDAĞ