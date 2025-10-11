Haberler

Ulaştırma Bakanı, Uçak İnişlerini İzleyen İkiz Kardeşleri Ağırladı

Ulaştırma Bakanı, Uçak İnişlerini İzleyen İkiz Kardeşleri Ağırladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak inişlerini izlerken kaydedilen görüntüleriyle dikkat çeken 4,5 yaşındaki ikiz kardeşler Erva ve Zümra'yı makamında ağırladı. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette çocukların hayalleri desteklendi ve onlara uçak maketleri hediye edildi.

"Çocuklarımızın dünyaya duyduğu merak ve gösterdiği ilgi, geleceğe dair umutlarımızı diri tutuyor"

Bakan Uraloğlu, Uraloğlu, Erva ve Zümra ile yakından ilgilendi, hayallerini dinledi ve onlarla uzun uzun sohbet etti. Minik kardeşler kendi elleriyle hazırladıkları bileklikleri Bakan Uraloğlu'nun torunlarına hediye ederken, Bakan da ikizlere birer uçak maketi armağan etti. Minik kardeşlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uraloğlu, "Çocuklarımızın dünyaya duyduğu merak ve gösterdiği ilgi, geleceğe dair umutlarımızı diri tutuyor. Bu heyecanı ve öğrenme arzusunu desteklemek hepimizin görevi. Çocuklarımızın hayalleri, bizim en kıymetli yol haritamızdır" dedi.

Hayallerine bir adım daha yaklaştılar

Ziyaretin ardından minik kardeşler, havalimanında unutulmaz bir gün yaşadı. Kokpiti inceleyen ikizler uçakları da yakından izleme ve tanıma fırsatı buldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
