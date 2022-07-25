Kayseri'de raylı sistem hattında bakım yapılacak

Kayseri'de raylı sistemin Aşık Veysel Bulvarı ile 30 Ağustos Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta zorunlu bakım çalışması yapılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım AŞ, raylı sistem hatlarında dönem dönem bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, Aşık Veysel ile 30 Ağustos bulvarlarının Sivas Bulvarı üzerinde kesiştiği kavşak bölgesinde, raylı sistem hattında zorunlu bakım ve onarım çalışması yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Raylı Sistem T1 hattı (Organize Sanayi-İldem 5) seferleri, araç değişimleri yapılarak gerçekleştirilecek.

Hunat Hatun ve Fuzuli istasyonlarında yapılacak araç değişimleri sırasında, istasyonlarda oluşabilecek yoğunluktan yolcuların en az şekilde etkilenmesi için gerekli tedbirler alındı.

Öte yandan çalışmalar nedeniyle kavşak bölgesinde kara yolu trafiği de kısmi olarak hizmet verecek.